Le journal de la Sarthe - Lundi 23 mars 2020

Cela va maintenant faire une semaine que nous sommes confinés. Le mot d'ordre reste bien sûr de rester chez vous, et pourtant trop de gens se ballades encore comme si de rien n’était. La préfecture a donc pris de nouvelles mesures pour interdire l’accès au plan aux forets, au plan d’eau, aux bord de rivière et aux aires de jeux. La pêche et la chasse sont aussi interdites. Cela vaut pour tout le département, les contrevenants s’exposent à des amendes d’au moins 135 euros.



400 000 masques livrés en Sarthe d'ici la fin de la semaine. Le conseil départemental a lancé une commande groupée afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Ils seront distribués aux médecins, dans les EHPAD et aux agents des collectivités. 70 000 produits seront réservés à la ville du Mans, ils sont destinés au CCAS et aux agents de la ville qui travaillent toujours notamment au service propreté ou encore à la cuisine centrale.

Des services publics ajustés en raison de l'épidémie



D’ailleurs le service de propreté de la métropole va réduire ses collectes de déchets. Il n’y en aura plus qu’une par semaine, celle qui avait lieu en premier.

Concrètement, si les poubelles passent en temps normal le lundi et le jeudi matin elles ne passeront plus que lundi. Rien ne change pour la collecte du tri sélectif.



La distribution du courrier pourrait elle aussi être perturbée. 120 postiers font valoir leur droit de retrait vendredi au centre de tri du Mans. 5 suspicions de cas de coronavirus ont été relevées sur le site mais les facteurs et les agents estiment qu’ils n’ont pas assez de moyens de protections pour garantir leur sécurité.

Pas d'école, gare à la fracture péagogique



Cela fait une semaine maintenant que les établissements scolaire sont fermés. Les début de l’enseignement à distance ont été un peu chotiques avec des serveurs saturés. Un problème qui semble réglé selon le rectorat.

ais une questions reste en suspens : comment les élèves qui n’ont pas d’accès internet chez eux ou pas d’imprimante font pour récupérer leurs cours ?

Dans un premier temps le rectorat a proposé des rencontres entre les enseignants et les parents pour récurpérer les documents dans des commerces par exemple, une proposition trop dangeureux ont repondu les syndicats. Alors le rectorat est entrain d’imaginer d’autre solution, ce que nous raconte William Marois, recteur de l'académie de Nantes.



Bilan d'une semaine d'école à distance

Les fermetures temporaires se multiplient dans le département

La fédération du BTP sarthois annonce que la grande majorité des entreprises du département va fermer. Les salariés seront placés soit en télétravail soit en chômage partiel. Pour la fédération il semble impossible de garantir la sécurité des salariés sur les chantiers faute de moyens et de directives claires.



À Sablé-sur-Sarthe, l’usine Mecachrome est à l’arrêt le temps que tout le matériel de production soit désinfecté. Le site sarthois travaille principalement pour l’aéronautique et l’automobile.

L’imprimerie Brodard et Taupin elle stoppe ses machines jusqu’au 18 avril. Face a la baisse des commandes et à la fermeture des librairies, l’entreprise sarthoise préfèrent mettre ses salariés aux chômage partiel.

Le pouvoir des fleurs



Enfin le beau geste du jour nous vient d’Allonnes et Bigot Fleurs. L’entreprise envoie depuis la fin de la semaine dernière des bouquets de fleurs dans des hôpitaux de toutes la France pour soutenir les soignants. Mais derière cette initiative se cache une situation économique tendue. Face à la fermeture des commerces non essentiels, Bigot fleurs jette des tonnes de marchandise. Symboliquement ce matin à 10h les dirigeants mettront 1 million de tulipes à la poubelle faute de pouvoir les vendre.



Les "Coronavacances" pour "9 à la maison" ?



Comme chaque matin pour finir ce journal avec une note d’humour, on vous propose de retrouver Bérangère Melot, dans ses toilettes pour nous raconter sa vie de maman confinées avec 6 enfants, un mari et un chien. Aujourd’hui Bérangère, on n’oublie pas de se chouchouter nous les mamans.



