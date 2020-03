Le Journal de la Sarthe - Mardi 24 mars 2020

Prudence si vous devez prendre votre voiture ce matin, il a gelée et le Département pas en capacité de traiter les routes. Comme dans d’autres institution des équipes sont réduites à cause du confinement, les conditions de circulation pourraient donc être délicates par endroits. Faites preuve de vigilance.

Un couvre-feu bientôt appliqué ?

Le maire de Teloché est excédé par le comportement de ses administrés. Selon lui ils sont encore trop à ne pas respecter le confinement, y compris la nuit ! L’élu a donc pris un arrêté pour instaurer un couvre feu de 20h à 7h du matin. La mesure doit encore être validé par la préfecture.

Les grand oubliés de la crise sanitaire



Cela fait maintenant une semaine que le confinement est mise en place, mais que deviennent les sans abris et les plus précaire ? La plus part des accueils de jours ont dû fermer leurs portes pour des raisons sanitaires ce qui perturbe les distributions alimentaires. C’est le cas au secours catholique où d’autres moyens sont en train d’être mise en place pour aider les familles.



Les restos du cœur eux ont pu rouvrir 6 lieux de distributions : à Bonnétable, la Suze-sur-Sarthe, Saint-Calais et dans l’agglomération mancelle, mais ce n’est pas suffisant car beaucoup de bénéficiaires sont sans papiers. Ils se retrouvent face à des administrations fermées. Le Secours Catholique et d’autres associations ont donc signé un appel commun adressé au prefet, aux maires et aux départements. C'est notamment le cas de Didier Hanotaux, président du Secours Catholique dans la Sarthe



Hier dans un communiqué, la préfecture invite ceux qui sont concerné apr un visa court séjour et qui ne peuvent pas rentrer chez eux à écrire à pref-etrangers@sarthe.gouv.fr



Covid-19 : marchés suspendus, durcissement du confinement et nouveau bilan humain

Les marchés sont suspendus au Mans jusqu’à la fin de l’épidémie. C’est ce qu’à annoncer tard dans la soirée Stephane Le Foll. Il met en applications les nouvelles règles de confinement annoncées hier par le Premier Ministre.

Sortir pour promener ses enfants ou faire du sport doit se faire seul, dans un rayon d’un kilomètre de chez soi, au maximum pour une heure et une fois par jour. Il faudra maintenant dater et donner l’horaire de l'attestation lorsque l’on sort.

Sur le plan du bilan , la Sarthe déplore son premier mort. Une personne de plus de 75 ans hospitalisée au Mans. En Pays de la Loire, on compte 132 de cas de plus qu’avant le weekend, mais il faut aussi et surtout retenir que depuis le début de l’épidémie, 74 personnes ont guérit et ont pu rentrer chez elles.

Mesures et initiatives dans la région

Pour soutenir le personnel médical, la région Pays de la Loire met en place un plan d'urgence pour le monde de la santé. Une enveloppe de plus de trois millions d'euros a été débloquée, notamment pour permettre d'acheter des masques. Cela va également servir à l'achat de matériel informatique pour que les professionnels de santé puissent augmenter le nombre de téléconsultations. La région annonce aussi la gratuité dans les transports publics régionaux pour les personnels soignants.

Grâce à sa filiale chinoise, le Puy du Fou offre 500 000 masques à la France, tout comme un laboratoire universitaire du Mans. Il a donné 600 masques FFP2 ainsi que 5 000 gants et de quoi fabriquer du gel hydroalcoolique à l’hopital du Mans. Sachez d’ailleurs que si vous habitez Mamers, la mairie recherche des bouteilles de gel hydroalcollique vide afin de pouvoir les remplir.

9 à la maison, mais pas le moral...

Comme tous les matins on retrouve Bérangère Melot pour notre chronique, 9 à la maison, vis ma vie de maman confinée. Mais ce matin Bérangère vous vous êtes réfugiée dans vos toilettes non pas pour avoir la paix mais parce que vous n’avez pas le moral avec votre fille, en école d'infirmière, mobilisée contre l'épidémie.



Ma poupée part au front

Merci à tous ceux qui travaillent pour nous soigner ou nous faciliter la vie en ce moment.

Un peu de bonheur

D’ailleurs pour vous apporter un peu de joie et un peu de douceur je vous invite à aller écouter la reprise de Jean-Jacques Goldman, Ils sauvent des vies.

Elle est partout sur internet. Cela faisait 4 ans qu'on n'avait pas entendu chanter celui qui reste l’une des personnalités préférées des Français (et oui aussi mon chanteur préférée) et ça fait du bien !

Météo

Il gèle ce matin, et ce n'est pas qu'un jeu de mot. On a entre -2°C et 2°C sur la Sarthe, cela laisse présager d’une belle journée. Le soleil dominera encore mais vous en profiterez par le fenêtre ou dans votre jardin. On ne le dira jamais assez c’est un important RESTEZ CHEZ VOUS ! Au meilleur de la journée il fera 14°C à Vernie et à Ballon, 15°C à la Chapelle-Saint-Remy et à Pruillé-le-Chetif et 16°C au Mans à Fay et à Malicorne.

Aujourd,Hui nous fetons Sainte Catherine de Suede et Saint Oscar.