Le Journal de la Sarthe - Vendredi 20 mars 2020

Mais d’abord je voudrais vous parler ce matin ce cette photo publiée hier sur facebook par les urgentistes du Mans. Masqué le personnel soignants tient des feuilles blanche où il est inscrit RESTEZ CHEZ VOUS.



Un message simple pour sauver des vies mais qui n’est pas respecté par tous ! La preuve, la mairie de La Flèche est obligée de fermer l’accès au lac de la Monnerie parce que trop de personnes vient encore s’y balader.



Même si les Pays de la Loire est l’une des régions encore épargné par l’épidémie, trois personnes ont déjà perdu la vie. Hier un homme de 91 ans et une femme de 95 ans sont décédé dans les CHU d’angers et Nantes.

Le grand flou des entreprises en période de confinement



Après la fermeture de Renault et Claas tractor au Mans, c’est au tour du site Valeo, à La Suze-sur-Sarthe de fermer ses portes. 430 salariés se retrouve donc au chômage technique. La situation économique se tend jour après jour d’autant que beaucoup d’entreprises sont dans le floues. Elles ne savent pas si elles ont le droit d’ouvrire ou pas. Jean-François Gendron, Président de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire évoque ce contexte particulier au micro de RCF Sarthe.

La situation est encore plus critiques pour les commercants et les restaurateurs qui ont été obligé de fermé il y ‘a presque une semaine dans la precipitation.

La préfecture de la région Pays-de-la-Loire a pris plusieurs mesures hier. Les déplacement pour les travailleurs salariés et indépendants sont par exemple assouplies.

Le prefet doit écrire dans quelques jours aux patrons pour qu'ils aient un document attestant qu'ils peuvent et surtout qu'ils doivent rester ouverts.

Dans notre region 751 entreprises ont eu recours au chomage partiel depuis le début de la crise sanitaire.



Et puis pour faire face à la pénurie de masques pour les peronnels soignant sachez que Joyeau Fournitures Industrielles, Renault, Serac, Villard et EMI donnent des stocks de masques aux établissements de santé sarthois. C’est une information de nos confrères du journal des entreprises.



Les conseils municipaux élus mais pas en fonction.



Les réunions de conseils municipaux élus au premier tour sont reporté jusqu’à nouvel ordre pour des questions de sécurité sanitaire, c’est le premier ministre qui l’a annoncé hier.

Maintenu malgré la progression de l'épidémie, le premier tour des élections municipales, 321 communes sarthoises devaient désigner leur maire et les adjoints en cette fin de semaine. Les nouveux maires devront patienter avant de prendre leur fonction.

Pour ce qui est du second tour des élections, il est reporté, à une date qui n'est pas encore fixée, même si l'on évoque le mois de juin.

L'info en bref dans la Sarthe

Face à l’épidémie de coronavirus, la ville du Mans s’organise pour venir en aide aux plus vulnérables. Depuis hier des distributions alimentaire sont organisées dans la salle Barbara entre 12h et 13h puis de 18h30 à 19h30. Ces repas sont confectionnés par la cuisine centrale de la collectivité.



8 à 10 places d’hébergement au centre du Gué Bernisson pour les sans abris qui seraient atteint par le covid-19. L’idée est de prévoir un lieu pour les isoler et ainsi protéger leur entourage de la contagion. Pour le moment aucun cas n’a été détecté chez les personnes vivants dans la rue.



Certaines entreprises privées ont annoncé l’arrêt de la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées pendant le confinement. Le CCAS du Mans annonce qu’il prendra le relais dès lundi.



Les 24 Heures Motos auront finalement lieux les 29 et 30 aout. Un nouveau changement de date qui permettera aux écuries auto de disposé du circuit début septembre pour la journée test des 24 Heures du Mans.

