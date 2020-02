Le Journal du 03 février 2020

• Une équipe et un discours renouvelé. Martine Aubry, maire sortante, se lance dans sa 4ème ascension du Beffroi de Lille



• Une nouvelle chaîne d’information continue dans le Nord. Le groupe BFM s’allie avec Grand Lille TV. Début des programmes, ce soir



• Et puis l’enduro du Touquet et la victoire du nordiste Milko Potisek