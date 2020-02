Le Journal du 12 février 2020

• Ciao « Ciara ». La Tempête a fini de s’évacuer. Sur la Côte d’Opale l’alerte « vagues-submersions » est levée depuis 6 heure ce matin



• Situations de Handicap : l’insatisfaction des familles après les annonces du Président de la République



• Elle est née à Lille et a plus de 90 ans. La Jeunesse ouvrière chrétienne célèbre son anniversaire par un ouvrage et une rencontre