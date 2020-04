Le Journal du lundi 06 avril 2020

• Hôpital : certains patients renoncent à s’y faire soigner en cette période de confinement. Par peur de la contagion, et ... pour ne pas déranger



• Les Centres communaux d’action sociale adaptent leurs actions pour maintenir un lien nécessaire en période de confinement



• Jardin ou coin de balcon : cultiver est non seulement tendance, c'est permis et encouragé en cette période du "restez-chez-vous"