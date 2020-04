Le Journal du lundi 20 avril 2020

• La région se transforme en manufacture géante pour mettre au point les visières, masques et sur-blouses pour les hôpitaux, mais pas que...



• La reprise de l'école à partir du 11 mai interroge. Département du Nord et ville de Lille se disents prêts mais peu enthousiastes



• L'intégrité physique des joeuurs ser-t-elle assuré, l'équité sportive sera-t-elle possible ? Les trois 1ères divisions du foot français devraient reprendre. Dunkerque est sceptique