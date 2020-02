Le Journal du mardi 18 février 2020

• La première région ferroviaire de France fébrile après l’annonce de Bombardier et Alstom ce lundi. Les 2 constructeurs de trains prévoient un rapprochement.



• 7ème semaine de grève des avocats. Le mouvement se durci pour les 70 000 robes noires de France. Les 17 tribunaux judiciares de la région sont à l'arrêt de facto.



• Une pêche durable est-elle possible ? C’est en tout cas l’avis du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins à l’occasion de la 4ème semaine de la pêche "soutenable".