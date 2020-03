Le Journal du mercredi 18 mars 2020

• L’Hôpital s’organise pour faire face au Coronavirus Covid-19, et apelle au civisme des nordistes pour endiguer l’avancée de l’épidémie.



• Il faudra bien y penser. En cas de forte surmortalité, quelles dispositions l’église prévoit-elle pour faire face aux demandes d’obsèques



• Et puis un rayon de soleil, avec ces nombreuses initiatives portées en France et en région pour entretenir le moral des soignants et faire société.