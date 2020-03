Le journal du vendredi 06 mars 2020

• 423 cas de coronavirus confirmés en France, soit 138 de plus en une journée. 1 premier cas autochtone a été enregistré dans le Nord.



• Opération grand nettoyage. La région et les associations organisent des actions de dépollution des espaces naturels.



• Une population contrainte à l'exil : regard sur la communauté chrétienne d'Orient, à l'occasion d'une doucle exposition à la Treille et d'une conférence au Couvent des Dominicains de Lille.