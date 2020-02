Le Journal du vendredi 14 février 2020

• Une déclaration – d’amour – à l’hôpital public. Personnel et citoyens invités à déclarer leur attachement au service public de la santé dans les Hopitaux de la région



• Dans 1 mois les élections municipales. La campagne se densifie à Lille. Martine Aubry exposait hier son plan logement pour une ville



• Et puis l’actualité des sports en fin de journal avec les championnat d’Europe de Badminton et un très beau week-end de football en persective