Le Journal du vendredi 27 mars 2020

• La chaîne des solidarités s’organise. Institutions publiques et monde associatif organise la mobilisation des volontaires pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et l’isolement social.



• Les acteurs économiques de la région s’adaptent dans une période exceptionnelle. Soulagés aussi de pouvoir recourir au chômage partiel. Témoignage d’un transporteur routier dans un instant



• Et puis les sports avec des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques ou paralympique qui devront attendre 2021 pour aller à Tokyo. Des jeux reportés. La Santé avant-tout !