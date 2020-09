Le journal local du 15 septembre

Covid-19. Le nombre de cas continue d'augmenter. Pour freiner l'épidémie, la Préfète de Région a pris de nouvelles mesures pour l'Ille-et-Vilaine.





Journée de grève, jeudi. La CGT cheminots appelle à manifester afin de réclamer l'arrêt des suppressions de postes.





C’est toujours l’inquiétude chez les propriétaires de chevaux. Dans les différents les territoires, on s’organise pour éviter les attaques et actes de cruauté. Illustration à Kerlouan, dans le Finistère.





Le festival Just do paint est de retour. Annulée, en juin, en raison de la crise sanitaire, la troisième édition aura bien lieu, cette année. Confirmation avec son directeur, dans ce journal.





Le temps : nuages et éclaircies.