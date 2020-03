Le Journal RCF Sarthe - 18 mars 2020

Une application pour analyser les symptômes du covid-19

Le ministère de la santé vient de lancé une application web pour savoir si oui ou non on est susceptible d’avoir contracté le covid-1 : maladiecoronavirus.fr. Cette application a été testée dans notre département. Fabrice Denis est oncologue au centre Jean Bernard du Mans, il a participé au développement de l’application. Pour savoir si on est suceptible d'avoir contracté le virus, il faut répondre à 23 questions mise au point par un groupe d'expert, ce que nous détaille le docteur Fabrice Denis.

Les transports ralentis dans l'agglomération du Mans.



À partir de demain la Setram va encore réduire la fréquence de ses bus et du Tramway. Ce sont maintenant les horaires de dimanches et jours fériés qui seront appliqué, et il n’y aura plus de service de nuit. Pour renforcer la protection des voyageurs et des conducteurs, la montée et la descente du tramway s’effectuent par les portes doubles uniquement.

Chômage partiel à l'usine Class.



Claas a décidé de fermer toutes ses usines françaises y compris celle du Mans. La fabrication de tracteurs est interrompue au minimum jusqu’au 27 mars. La direction indique que la majorité du personnel est aujourd’hui en télétravail. Des mesures de chômage partiel seront prise pour les personnes qui ne sont pas en mesure de travailler de chez elle.

Les marchés du Mans sont maintenus à certains conditions



La ville du Mans maintient les marchés mais annonce de nouvelles règles. Seul les commerçants alimentaires sont autorisé à déballer de 7h30 à 12h. Il faut aussi que les clients respect les règles distance dans la queue. Chaque professionnel doit mettre des gants pour et veiller à ce que les clients ne touchent pas les produits. Si ses règles ne sont pas respectées le commerçant sera exclu du marché.



La solidarité s'organise dans notre département



Le secours populaire recherche des bénévoles de moins de 40 ans pour poursuivre la distribution de ses colis alimentaire. L’association a lancé un appel sur facebook auquel a répondu Agathe.

Si vous aussi vous souhaitez donner de votre temps en respectant bien évidemment les mesures sanitaires vous pouvez aller sur la page facebook du secours populaire de la Sarthe.

Autres actes de solidarités et de soutient surtout aux soignants. Des dizaines de manceaux se sont mis à leur fenêtre hier à 20h pile pour applaudir l’action du personnel hospitalier. Ce geste aura lieu chaque jour pendant tout le temps du confinement alors n’hésitez pas vous aussi à ouvrir vos fenêtres ce soir.

Des "télé-célébrations"

Ce matin une messe sera diffusée en direct du presbytère de Saint Bernard des Sablons au Mans. Ce sera à 9h30 pour la solennité de St Joseph, ce sera en direct sur Facebook. Une autre messe sera diffusée à 15h 30 sur RCF en direct.

Les 24 Heures du Mans 2020 reportées



Après les 24 Heures Motos, c’est au tour des 24 Heures du Mans (auto) d’être reportées en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit. La course d’endurance n’aura pas lieux les 13 et 14 juin mais au tout début de l’automne les 19 et 20 septembre.





Après 1923, 1956 et 1968, c'est la quatrième fois de l'histoire de la course que les 24 Heures du Mans n'auront pas lieu au mois de juin.

Confinement en jouant... au basket



Marquer un panier avec boule de papier et une poubelle, . Voilà ce que propose le MSB a ses abonnés pour s’occuper pendant le confinement : c'est le "Bigote shoot challenge". Le tir le plus spectaculaire ou original remportera un maillot dédicacé par Valentin Bigote. Pour participer, il faut se filmer et partager la vidéo sur les réseaux sociaux en mentionnant le #BigoteShootChallenge.



