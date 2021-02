Le Konk Ar Lab s'associe à Ifremer

Le Konk Ar Lab est un FabLab, c’est-à-dire un atelier ou laboratoire de fabrication numérique collaboratif et participatif qui se situe sur la commune de Concarneau.

Arthur Roudaut est allé à la rencontre des principaux acteurs de ce lieu hors du commun, où chacun aide l'autre, et où la créativité ne connait aucune limite.

Dans ce quatrième volet, Guillaume LeGuen nous explique le but du partenariat avec Ifremer.