Le lac d'Aiguebelette à l'heure du néolithique

On connaît le lac d'Aiguebelette, près de Chambéry, pour ses activités nautiques, son cadre de promenade. Pourtant, on connaît moins son histoire, très riche. Les Journées du patrimoine permettent d'en découvrir un peu plus ce week-end.

Le lac d'Aiguebelette accueille la Grande Traversée. Le lac recèle bien des trésors enfouis dans ses eaux. Le territoire lacustre aurait été occupé depuis l'époque néolithique, avec un site palaffitique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un plongeon dans la Préhistoire

Ainsi, plusieurs activités seront organisées afin de faire découvrir à tous ce patrimoine. Course de pirogues, conférences... mais aussi chantier archéologique pédagogique, conduit par Jean-Pierre Blazin, qui ne manque pas de citer Paul Valéry : "L'avenir du passé, c'est la mémoire"...

Il faut donc transmettre les connaissances et le goût de l'histoire aux plus jeunes. Pour cela, rien de tel qu'une découverte ludique de l'archéologie, pour les initier à la préservation patrimoniale, et à la rigueur de la recherche.