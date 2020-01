Le lazer,quand la lumière devient énergie!

On ne le sait pas forcément mais la technologie laser a envahie notre quotidien.

Pointeur, lecteur blue-ray, fibre optique et bien d'autres, cette énergie tirée de la lumière a de multiples usages.

Et cela n'est pas près de s'arrêter, avec les dernières avancées, les lasers pourraient résoudre le problème des déchets nucléaires et peut-être même découvrir l'origine de l'univers...





Nathalie Destouches, Professeur à l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, chercheur au laboratoire Hubert Curien.