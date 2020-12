Le Liban aujourd'hui, avec le père Mounir Khairallah, évêque du diocèse de Batroun

Monseigneur Mounir Khairallah, évêque du diocèse de Batroun, et Louis Tronchon, initiateur et responsable du jumelage entre le diocèse de Saint Etienne et celui de Batroun sont les invités de cette dernière émission "La Loire aujourd'hui" de l'année 202.

Découvrons avec notre invité, le père Mounir, que beaucoup connaissent chez nous, la réalité de ce pays meurtri mais résolu à se battre pour vivre dans la paix et la fraternité.

C'est l'occasion aussi d'évoquer les liens forts tissés entre les deux diocèses, avec des échanges, des voyages réguliers et la présence parmi nous de prêtres venant du diocèse de Batroun.

Le pays du cèdre se relèvera, les chrétiens s'engagent avec tous pour agir concrètement et efficacement au service de toute la population !