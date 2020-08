Le Liban à terre après la double explosion sur le port de Beyrouth

Dans ce Regard nous vous parlons du Liban, et de la double explosion sur le port qui mis Beyrouth a feu et à sang. 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis 2014 au port de Beyrouth sans mesures de sécurité ont conduit a ce drame. Le Bilan: au moins 137 morts, plus de 5000 blessés, près de 300 000 personnes sans-abris. Si les Libanais sont encore debout, ils sont épuisés par les crises successives : celle liée aux réfugiés syriens, la crise économique, sanitaire et désormais morale. Elie Abi Raad, un libanais expatrié en Allemagne, dont les parents sont médecins à Beyrouth, nous raconte comment il a vécu cette crise, ainsi que la manière dont sa famille, sur place, fait face.