Le littoral consiste en l’interface terre/mer. De l’avant-côte au fond des étangs. La région Occitanie est en première ligne dans la problématique méditerranéenne de l’évolution du littoral et des défis posés par une présence humaine toujours plus forte (urbanisation, tourisme,…). Cette zone très dynamique, en perpétuelle évolution, est soumise à de nombreux facteurs terrestres (apports sédimentaires des fleuves, crues, vents) et marins (houles, vents, courant de dérive littorale, « marée, etc.). Explications sur ces phénomènes et sur la gestion durable du littoral mise en oeuvre.