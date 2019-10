Le livre "Carnet de voyage dans un pays de fromages, le Massif du Jura"

Le photographe dolois a publié un nouveau livre intitulé "Carnet de voyage dans un pays de fromages, le Massif du Jura".

Comme son titre l'indique, cet ouvrage est consacré aux spécialités fromagères du Jura et du Doubs et à ses acteurs, mise en valeur par de nombreux clichés et textes.

Une production qui a nécessité trois ans de travail à son auteur.