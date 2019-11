Le livre des 24 Heures du Mans 2019 est disponible

C'est un rendez-vous annuel pour revivre la plus grande course d'endurance du monde. Le livre des 24 Heures du Mans 2019 sort aujourd'hui.

Cela fait déjà quelques mois que le drapeau à damier s'est abaissé pour la 87e édition des 24 Heures du Mans. Pourtant, novembre est l'occasion de replonger une fois de plus avec la parution du livre officiel de la course aujourd'hui, 6 novembre 2019. Toyota sort une nouvelle fois victorieux de la course. C'est traditionnellement la voiture gagnante qui apparaît en couverture.

Près de 300 permettent de revivre les temps forts de la grande semaine des 24 Heures du Mans, de la Journée Test aux qualifications en passant par le pesage sans oublier la course heure par heure.

Comme en 2018, le livre officiel se met à la page de la technologie en proposant une expérience en réalité augmentée.

Via l'application de l'éditeur téléchargée sur votre smartphone, il ne vous reste plus qu'à scanner les pages de l'ouvrage pour accéder à des contenus exclusifs pour enrichir votre expérience 24 Heures du Mans.

Le livre officiel des 24 Heures du Mans, c'est une histoire qui dure depuis plus de 40 ans.

L'idée est venue en 1978 à l'occasion de la victoire Alpine-Renault aux 24 Heures. La marque française souhaitait retracer l'exploit réalisé par son équipe en terre sarthoise.

Si cet ouvrage se veut grand public, les passionnés y trouveront aussi leur compte. Détail technique des catégories, tableau de marche des voitures et autres statistiques noircissent les pages de ce livre. Devenu objet de collection pour certains, il aura sans aucun doute sa place sous le sapin pour les amoureux des 24 Heures du Mans dans quelques semaines…

L'annuel des 24 Heures du Mans est disponibles dans toutes les bonnes librairies ainsi qu'à la boutique officielle au Musée des 24 Heures du Mans au prix de 49€