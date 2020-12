Le livre "La Franche-Comté mystérieuse" de Hervé Thiry-Duval

Le livre « La Franche-Comté merveilleuse » écrit par le conteur Hervé Thiry-Duval récemment publié aux éditions « La Geste ».

Dans cet ouvrage, son auteur a rassemblé des contes et légendes qui se déroulent dans les quatre départements.

Par exemple, l’histoire de l’emblématique capitaine Lacuzon, figure de l’indépendance franc-comtoise du 17ème siècle.

Le Foultot, le lutin de Franche-Comté qui aime aider les fermiers.

Le trou de l’enfer, situé près de Villers-le-Lac dans le Doubs et la légende de la Blanche Biche en Haute-Saône.

Pour illustrer tous ces textes, Hervé Thiry-Duval a fait de longues recherches et propose aux lecteurs une riche iconographie.