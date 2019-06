Le Logis 13 Eco à Besançon - Des ateliers pour les personnes en précarité

Ce sont les différents aspects présentés dans le Logis 13 Eco.

Ce logement pédagogique, situé 13 avenue de Bourgogne à Besançon, a pour but d’enseigner les bons gestes du quotidien pour réaliser des économies d’énergie.

Et donc plus respecter l’environnement.

Des ateliers sont notamment proposés aux personnes en situation de précarité, comme les réfugiés.