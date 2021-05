Le "Loir-et-Cher autrement" en campagne dans trois cantons mais sans la candidature de Geneviève Baraban

C'est un coup de tonnerre dans cette campagne. Un nouveau, après l'annonce de Nicolas Perruchot,en début d'année, qu'il ne serait pas candidat à sa succession. Geneviève Baraban, actuelle présidente du groupe minoritaire à l'assemblée départementale et conseillère sortante du canton de Blois 1, ne fera finalement pas campagne.

Pas candidate mais " à fond dans la campagne"

Le mois dernier, à l'heure de présenter le bilan du groupe qu'elle dirige, elle avait pourtant l'intention d'être sur la ligne de départ. L'élue au département depuis 19 ans évoque des raisons personnelles pour justifier ce choix qui n'est "pas facile". Des raisons qui l'empêchent de se consacrer pleinement à un potentiel mandat. "Je ne quitte pas pour autant mes collégues et je serai à fond derrière eux dans la campagne", affirme-t-elle.

Geneviève Baraban, présidente du groupe Le Loir-et-Cher Autrement au conseil départemental :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Vers un soutien à une autre candidature dans le canton de Blois 1 ?

Il n'y aura donc pas de candidats sous la bannière le Loir-et-Cher Autrement sur le canton de Blois 1, où Geneviève Baraban est élue sortante.

Le groupe n'exclut pas de se positionner en soutien d'une autre candidature. L'élue évoque notamment celle du MoDem mais pour l'instant rien n'est arrêté. Ce qui l'est en revanche, c'est le refus de soutenir la candidature de l'ancien binôme de Geneviève Baraban en 2015, Benjamin Vételé, qui a quitté il y a plus d'un an le groupe et qui est aujourd'hui candidat sur ce même canton mais avec les couleurs du rassemblement à gauche, Le Loir-et-Cher en commun. La présidente du Loir-et-Cher autrement n'hésite d'ailleurs pas à le tacler : "pour nous, c'est une négation. Il [Benjamin Vételé] a fait preuve de posture".



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Cinq élus sortants sur six de nouveau candidats

Pour cette campagne départementale, des candidatures du groupe minoritaire au département, seront présentées dans trois cantons : Blois 3, Vineuil, et Chambord. Pour les deux premiers, les conseillers départementaux sortants, qui l'avaient emporté lors du dernier scrutin repartent. Dans celui de Chambord, seul Gilles Clément y retourne, Patricia Hannon ayant décidé de ne pas être titulaire mais seulement remplaçante. C'est la maire de Bracieux, Hélène Pailloux qui prendra cette fonction.

En ce qui concerne le programme et la campagne, les candidats comptent bien défendre leur bilan de mandat.

Michel Contour, conseiller départemental sortant et candidat dans le canton de Vineuil :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Leur programme, présenté comme "un plan commun d'engagements" portera sur quatre axes stratégiques : "réussir la transition écologique, sociale, l'attractivité du département et l'avenir ensemble".

Liste des candidatures du Loir-et-Cher autrement :

Canton de Chambord : Gilles Clément - Hélène Pailloux. Remplaçants : Patricia Hannon - Achille de Sparre

Canton de Blois 3 : Geneviève Repinçay - Michel Fromet. Remplaçants : Béatrice Huc, Julien Leseignoux

Canton de Vineuil : Lionella Gallard - Michel Contour. Remplaçants : Catherine Bony - François Fromet