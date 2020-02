Le Lot et Garonne va fournir des fruits aux collégiens de Gironde

La Gironde a signé jeudi 13 février un partenariat avec le Lot et Garonne, au collège Auzone à Bazas. En jeu : fournir en fruits les 105 collèges du département.

C'est une première : les collégiens de Gironde vont bénéficier des fruits bio produits en Lot et Garonne. Dans le cadre de son programme Alimen'terre, le Département a souhaité faire appel à son voisin pour améliorer l'assiette des collégiens.

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil Départemental de Gironde :

"Gironde Alimen'terre vise notamment à apporter des produits de circuits courts dans la restauration collective et notamment dans nos 105 collèges", explique le Président du Conseil Départemental de Gironde, Jean-Luc Gleyze. "Il se trouve que le Lot et Garonne est producteur de fruits en quantité beaucoup plus importante que la Gironde ; vu sa proximité, c'est un partenariat naturel que nous avions à signer ensemble".

L'objectif est de rendre les 105 collèges de Gironde bio engagés à l'horizon 2025.

Du côté du Lot et Garonne, l'expérience est déjà menée dans un programme appelé "47 dans nos assiettes", auquel participe 300 producteurs bio ou en agriculture raisonnée.

"Cette action se conjugue avec un programme de non gaspillage, ce qui limite au final le coût global de la restauration dans les collèges du Lot et Garonne", détaille Sophie Borderie, présidente du Conseil Départemental du Lot et Garonne.

Jeudi dernier, à l'occasion de la signature, un pommier a été planté au collège Auzone à Bazas, ainsi qu'une distribution de pommes aux élèves.

Notons que si le Conseil départemental de Gironde fait appel aux producteurs fruitiers du Lot et Garonne, il accompagne par ailleurs l'installation de maraîchers pour subvenir aux besoins en légumes.