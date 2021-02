Le Low Tech Lab : Comment faire mieux avec moins

Le Low-tech Lab développe des low technologies à savoir, des objets, des systèmes, des techniques, des services, des savoir-faire, des pratiques, des modes de vie et même des courants de pensée, qui intègrent la technologie selon trois grands principes : Être utile, accessible et durable.

Ils se sont également lancé dans un tour du monde à la découverte des inventions qu'ils pourraient nous faire découvrir, un périple filmé et disponible sur le site Arte. Son nom : Nomade des mers, revient sur un voyage hors normes en 2 saisons. On en parle avec Guénolé Conrad, membre de l'association.

Plus d'informations : https://lowtechlab.org/fr

Pour découvrir la série nomade des Mers : https://www.arte.tv/fr/videos/081561-001-A/nomade-des-mers-les-escales-de-l-innovation/