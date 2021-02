Le lycée catholique de Chinon fermera ses portes à la rentrée prochaine

Changement brutal du temps ce weekend. Le froid va revenir et le Loir et Cher pourrait même avoir quelques flocons.



1 000 livres pour une vingtaine d'écoles et collèges blésois. Une dotation qui est arrivée cette semaine dans le cadre du label Cités éducatives dont Blois fait partie.



Un sujet douloureux pour L'Enseignement Catholique d'Indre et Loire. La décision a été prise mardi, le lycée de Chinon fermera à la fin de cette année scolaire. Explication du Directeur de l'Enseignement catholique dans votre journal.