Le Mag - 17 janvier 2020 à 12:00

Journaliste et responsable d'antenne à RCF Pays d'Aude

Michel Massacret

Michel Massacret bénévole, réalise et produit de nombreuses émissions. L'une d'entre elle mensuelle est consacrée à l'économie, sous l'aspect de l'agriculture, en partenariat avec la chambre de l'agriculture dans l'économie audoise. Pendant l'été, Michel participe à de nombreuse émissions de promotion de la culture et des festivités de la Région, comme le festival du conte de Cucugnan, La Tempora du Grand Narbonne et les plateaux radios de la FRANC-LR. Il est également membre du conseil d'administration