Le Mag de Midi - Mardi 02 Juin 2020

Comment le lycée Saint Bénigne s'est préparé à la réouverture après plus de deux mois d'arrêt ? Quelles sont les joies et les appréhensions d'une telle journée ? Georges Bon, directeur du lycée Saint Bénigne de Dijon témoigne au micro de Christophe Lapostolle.

C'est également la réouverture pour les restaurants ! L'impatience n'est pas que pour les clients, elle l'est aussi pour les professionnels. Patrick Jacquier est le président de l'Union des Métiers de l'Industrie Hotellière de Côte d'Or.