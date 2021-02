Le maire, 1er échelon de la démocratie locale - Stéphane Delautrette

Invité : Stéphane Delautrette, maire de Les Cars, président de la communauté de communes, président de l'Association des Maires de Haute-Vienne, et vice-président du conseil départemental de Haute-Vienne

Les citoyens demandent de plus en plus à être pris en compte dans les décisions politiques qui les concernent, mais peu s’engagent concrètement au service de leurs concitoyens en se portant candidat. Les petits villages ont de plus en plus de mal à trouver des personnes acceptant de devenir maire. Toute l’année mais plus encore en cette période particulière, les maires nouvellement élus peuvent trouver conseils auprès de l’association des maires de leur département.