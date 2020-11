Le malaise des soignants et du médico social

La parole est donnée aujourd"hui aux soignants du secteur de la santé et du médico social. Avant le reconfinement et au coeur de la deuxième vague d'épidémie, ils ont manifesté leur épuisement et le manque de reconnaissance dans une journée nationale de mobilisation le 15 octobre à l’appel de la CGT, SUD et de collectifs de soignants.



Les syndicats réclamaient des "embauches massives immédiates", une "revalorisation significative des salaires" et des ouvertures de lits.



Une problématique à laquelle les accords du Ségur de la santé, signés en juillet, essayaient déjà d'apporter une réponse, avec une augmentation générale de 183 euros net pour les agents hospitaliers (hors médecins).

Des accords jugés insuffisants aujourd'hui. A Rennes, le collectif Inter-hôpitaux manifestait jeudi 15 octobre.