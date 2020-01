Le malus écologique : soyons critique, c'est urgent !

En effet, cela en dit beaucoup sur la capacité à retourner les situations critiques, à se voiler la face sur le réchauffement climatique, à communiquer positivement dans les pires des situations. Ici, c’est comme si on nous offrait le droit à polluer, à avoir bonne conscience en contribuant à réchauffer la planète. Il est vrai que le malus écologique qui va être mis en place au 1er mars va coûter jusqu’à 20000 Euros, mais en une seule fois, contrairement à la vignette qui nous rappellait chaque année le coût du choix de notre voiture.

Choisir sa voiture, cela peut être un vrai choix pour la planète.

Adieu le diesel, que l’on sait depuis longtemps toxique, à l’origine des bronchiolites de nos enfants !

Adieu aussi aux SUV, ces 4x4 urbains ?

Là il me faut convaincre 40 % d’entre vous si je projète les nouvelles immatriculations réalisée’s en France : entre 2012 et 2018, les SUV - je traduis Sport utility vehicule ou voiture sportive et utilitaire - sont passé de 15 % des ventes à 37 %, 40 % aujourd’hui. Certes, cette voiture plus grosse et plus élevée nous donne le sentiment d’une conduite plus sûre et sécure et il est agréable de conduire en position sur-élévée ; mais a contrario les piétons, les cyclistes et deux roues motorisés, les parents et leurs jeunes enfants sont mis en insécurité : les petits enfants piétons sont encore moins visibles par le conducteur d’un SUV, et les accidents sont beaucoup plus graves, plus souvent mortels entre piéton et SUV qu’avec un véhicule plus léger. Et avec ce débarquement des SUV, le secteur du transport étant déjà le secteur émettant le plus de CO2, nos objectifs de contenir nos GES s’envolent : nous devons pourtant baisser de 7,6 % chaque année nos GES entre 2020 et 2030 pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degrés de plus… Les SUV achetés cette année se retrouveront aussi sur le marché de l’occasion...

Ici avec la promotion des SUV, nous nous retrouvons à contre courant de l’histoire, avec les objectifs d’une industrie automobile qui voit le profit à court terme. Ce malus écologique offert par Jaguar Land Rover et d’autres, cela me renvoie aussi à cette liste électorale où l’on retrouve seulement deux compétences en matière écologique sur lesquelles reposera le changement systémique de toute la ville et l’agglomération, ou l’annonce d’un plan vélo sans financement correspondant qui fait croire que le changement est pour demain. Gardons notre esprit critique sur tout cette communication qui va du malus écologique ou des SUV ou des green washing de circonstance, c’est ce que je vous souhaite pour cette semaine. A très bientôt !