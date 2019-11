Le Mans 66 : Henri Pescarolo et Peter Miles se confient sur le film événement !

Le film Le Mans 66 sort aujourd'hui sur les écrans. Matt Damon et Christian Bale tiennent les rôles principaux d'une intrigue qui nous ramène dans les années 1960 aux 24 Heures du Mans.

Ferrari est imbattable dans la course et le film raconte comment les Américains de Ford en sont venus à vouloir battre Ferrari dans la Sarthe. Au-delà de la course automobile, le film met également en lumière les Hommes grâce à qui cette aventure fut possible.

Enfilez votre casque et partez à la découverte de ce film à 300 km/h !