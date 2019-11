Le Mans 66 : les secrets du tournage du film événement

Le Mans 66, un film hollywoodien avec en tête d'affiche Matt Damon (Carroll Shelby) et Christian Bale (Ken Miles), retrace l'épopée de Ford à l'assaut des 24 Heures du Mans en 1966 face à Ferrari. Fabrice Bourrigaud, directeur du pôle Culture et Héritage de l'Automobile Club de l'Ouest, nous parle de ce film et du rôle qu'il a eu avec la production et le réalisateur James Mangold.