Le Mans FC - PSG, on connaît les effectifs pour le match !

On en sait un peu plus sur le visage que pourrait prendre le prochain match du Mans FC face au PSG dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi 18 décembre 2019.

Les joueurs du Mans FC.

Gardiens : Patron, Camara.

Défenseurs : Duponchelle, Confais, Vardin, Ebosse, Vincent, Lemonnier, Dasquet.

Milieux : Boissier, Hafidi, Boé-Kane, Fofana.

Attaquants : Manzala, Diarra, Julienne, Crehin, Moussiti-Oko, Maziz.

On retient le retour de Rémy Boissier dans l'effectif à la suite d'une blessure qui l'a éloigné quelques temps des terrains. L'effectif ne change presque pas par rapport au match contre Orléans (L2), reste à confirmer avec la communication du 11 de départ pour le coup d'envoie du match.

À noter que Aboubakary Kanté est suspendu à la suite de son carton rouge contre Les Herbiers en Coupe de France. Il ne disputera pas le match face au PSG.

De même, d'autres joueurs seront indisponibles du fait de blessures. Yohann Thuram est toujours blessé au genou. Dorian Lévêque, Yrondu Musavu-King et Georges Gope-Fenepej ne seront pas disponibles non plus.

Pour le PSG, cinq forfaits.

Du côté parisien, les supporters regretteront certainement les absence d'Edinson Cavani pour une blessure à la cuisse ou encore celle de Julian Draxler qui est suspendu. Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe ne seront pas non plus du voyage dans la Sarthe.

À noter le retour de Ander Herrera après deux mois d'absence dans l'effectif parisien.

Thomas Tuchel a déclaré dans sa conférence de presse que : " J'ai vu quelques images des matchs du Mans FC. Ils sont efficaces offensivement. Je m'attends à une équipe courageuse qui n'aura pas peur de perdre ".

L'effectif du PSG :

Gardiens : Bulka, Navas, Rico.

Défenseurs : Bernat, Dagba, Kehrer, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Silva.

Milieux : Di Maria, Herrera, Paredes, Sarabia, Verratti.

Attaquants : Choupo-Moting, Icardi, Mbappé, Neymar.

Et parce que Le Mans est une équipe courageuse, on retrouvera dans l'effectif parisien, on souhaite au public manceau de voir évoluer les stars MBappé et Neymar sur la pelouse du MMArena.

Le match est à suivre à 21h05 sur les antennes de France Télévision mais aussi partout au Mans