Le Mans vs Paris Saint Germain, les supporters du Virage Sud sont prêts ! Debout tout le match, écharpes dans les mains, maillot sur les épaules... le "COP" va accompagner les joueurs du Mans FC pendant 90 minutes voir même un peu plus. Les sangs et or affrontent ce soir l'ogre Parisien pour un match de coupe de la ligue à 21h05 au MMArena et en direct gratuitement à la télévision. L'affiche est belle, le stade est à guichets fermés et le record risque bien d'être battu. Anthony Brégent, le président du Virage Sud Le Mans est au micro de Pierre Girault.