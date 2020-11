Le marathon Nice-Cannes se court tout au long du mois de novembre

Le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 2020 a lieu mais seulement à un kilomètre autour de chez vous. Une course adaptée au confinement et à la distanciation sociale.

Une forme connectée pour le marathon Nice-Cannes. Confinement oblige, il ne peut se dérouler dans sa forme classique. Depuis le 3 et jusqu'au 30 novembre on peut faire le marathon lors de sa sortie quotidienne. Le but "est de faire vivre le marathon" et "lever des fonds pour les sinistrés de la tempête Alex". L'opération est un vrai succès explique Pascal Thiriot, président du marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes puisque "15 000 euros sont déjà récoltés avec plus de 3200 inscrits".

Comment participer ?

Pour s'inscrire, il faut une montre connectée ou l'application Zapsports. Elle est gratuite et permet de voir le nombre de kilomètres qu'il nous reste à parcourir. "A chaque fois que vous avez fini votre sortie, vous envoyez les données connectées de votre montre sur la plateforme". Par l'application, tout est automatisé explique Pascal Thiriot.

Comme pour chaque marathon, aux 42 kilomètres finis, on peut commander t-shirt et médaille collector, envoyés avant la fin de l'année.