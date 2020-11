Le marronnier du sapin de Noël

Le sapin de Noel concerne une grande partie de la population car cette année, encore plus que les autres, confinés que nous sommes dans notre intérieur nous avons envie de nous cocooner et de sentir l’odeur du sapin. Un peu de bonheur cela ne fait pas de mal.

Le sapin pour Noël 2020, c’est quoi l’idéal ?

On peut bien sur construire son propre sapin de Noel avec des boites à oeuf, des bouts de palette et autres matériaux de récupération et cela sera très beau, bravo à ceux qui vont le faire !

Quant au sapin en plastique, dont l’empreinte écologique est de 8 kg, je crois désormais qu’on peut l’oublier car le plastique peut se recycler mais il restera toujours, et d’origine fossile : alors autant ne pas le générer par un achat.

Reste donc le sapin traditionnel, que le maire de Bordeaux ne veut plus, qu’en pensez-vous ?

Il y a au moins deux informations en réponse :

- s’il est coupé, en janvier il en sera fait du compost, et pendant sa croissance il aura absorbé du CO2,

- on peut l’acheter en pot, et à condition d’en avoir pris soin dans son salon, il reprendra racine ensuite à la campagne dans un bois ou dans votre jardin.

-et puis aujourd’hui dans notre région on peut acheter un sapin produit localement, qui évite ainsi le transport depuis le Morvan, le Jura ou le Danemark. En effet, le plus gros producteur de sapin de Noël pour la Loire Atlantique, la Vendée, et le Maine et Loire se trouve à St Quentin en Mauges. L’entreprise Le Sapin d’Anjou de Ludovic Brevet et son épouse gère 65 ha de champ de sapin et à raison de 8500 sapins à l’ha.

60000 d’entre eux sont livrés maintenant et d’ici le 10 décembre.

Le sapin bio existe-t-il ?

Le sapin bio existe de plus en plus. Alors qu’il y a quelques années un sapin recevait une dizaine de traitement chimique, Le Sapin d’Anjou a réduit à un traitement par an et se concentre sur le désherbage mécanique régulier. Frédéric Merlet expérimente depuis 6 ans le sapin bio, sans glyphosate, il met plus longtemps à pousser et donc demande beaucoup de binage pour remplacer le traitement chimique, soit autant de temps pour 3 ha de sapin bio que pour 10 du sapin conventionnel. L’idée progresse et les ha de bio augmentent, c’est une bonne nouvelle.

Comment choisir l’espèce et quand ?

Un sapin pourrait aussi être une belle branche de houx mais si l’on veut rester sur le sapin, vous hésiterez entre le Nordman qui ne perd pas ses aiguilles, le Pugens appellé ainsi car il pique, c’est l’épicéa bleu, et l’épicéa qui sent si bon. Allez on se fait plaisir d’autant que la vente de sapins a été autorisé hier. Elle commencera vendredi.