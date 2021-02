Le MCR avec vous ! Pierre-Henri COTTARD

Avec la période particulière de crise sanitaire, le MCR a voulu accompagner ses adhérents dès le début et principalement pendant les confinements.Le MCR adresse quotidiennement à tous ses adhérents un salut fraternel et positif, afin que tous se sentent plus unis au sein du mouvement, en ces temps où la vie est pour beaucoup devenue difficile. cela a pris la forme en mars dernier d'un clin d’œil numérique proposé jusqu'en juillet 2020. Voici maintenant, depuis début novembre, "La minute MCR". Elle est diffusée quotidiennement par internet (mcr.asso.fr) et désormais par téléphone en composant le 09 72 51 18 98. Un numéro à diffuser largement autour de vous !