Le mercato de l'emploi

Jenny Gautier, co-fondatrice du Mercato de l'emploi avec Julien Badr et Caroline Joncourt, explique la demarche de cette agence de recrutement originale et innovante basée sous une double apporche humaine et digitale qui a continué à se développer en 2020 malgré la crise sanitaire. Elle explique par exemple comment se préparer à un entretiend'embauche en visio conférence.