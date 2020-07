Le Mérinos d'Arles Antique à la Filaventure BRUN de VIAN-TIRAN

Le Mérinos d'Arles Antique: 30 ans d'histoire et d'aventure à la Filaventure BRUN de VIAN-TIRAN de l'Isle sur Sorgue, dans le cadre d'une Exposition de Photographies de Stéphane CANDE.

La Filaventure présente également cet été une oeuvre participative sur le thème" La Nature et les Hommes pour un monde plus doux"

Invités:

- Jean Louis BRUN de la Filaventure BRUN de VIAN-TIRAN

- Stéphane CANDE/ Photographe passionné de Nature