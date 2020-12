Le message de Noël de l'archevêque de Tours

Nous venons de vivre une année très difficile. Depuis près de 10 mois une pandémie frappe le monde. Elle a profondément transformé nos manières de vivre. Elle a révélé notre grande fragilité, comme être humain, comme organisation sociale. Notre monde s’est révélé vulnérable.

En même temps, des générosités nouvelles se sont manifestées. Pensons à tout ceux et toutes celles dont les professions, les métiers parfois négligés se sont révélés utiles voire incontournables. Nous les avons même applaudis il y a quelques mois.

Notre Église elle-même a dû s’adapter pour continuer à transmettre la foi, pour célébrer, pour servir en accompagnant les personnes malades, seules, en situation de pauvreté. La radio, les moyens numériques sont devenus incontournables pour rester en lien, même s’ils ne remplacent jamais la rencontre. Merci pour ce que vous faites, si vous le pouvez, pour nous aider à faire vivre notre Église en ce temps difficile par vos dons.

Dans quelques jours nous fêterons Noël. Dans la nuit de la nativité, c’est Dieu lui-même qui vient vers nous. Et il vient justement dans la faiblesse et la fragilité. Il vient se faire l’un d’entre nous. Il vient nous porter le salut en nous partageant sa vie. Il vient nous libérer de la nuit et des ténèbres. Il vient nous donner la force intérieure pour avancer et persévérer. Il vient nous donner la force intérieure pour demeurer dans l’espérance. Il vient nous donner la paix intérieure, il vient nous donner la joie qui est une grâce. Il vient nous permettre de traverser ces temps pénibles et lourds. Il vient nous rappeler que viendront des temps meilleurs.

A nous donc d’être les disciples missionnaires que le Seigneur Jésus appelle, que le Seigneur Jésus envoie vers les autres pour partager cette espérance. A nous de témoigner, pleinement et modestement, par notre charité concrète, par nos oeuvres de miséricorde, que notre foi nous porte, que notre espérance ne faiblit pas. Que nos coeurs soient les crèches où Jésus trouve une place pour être annoncé et partagé.

Mon souhait pour Noël est que toute personne, que toutes les familles trouvent à Noël l’occasion de vivre la douceur de la communion, de la rencontre, pour gouter la paix et la joie.

Que la joie et la paix de Noël vous rejoignent tous et toutes par l’intercession de la Mère de Dieu et de saint Martin.