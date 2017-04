Le message de PÃ¢ques de Mgr de Kerimel

Message de Pâques 2017 de Mgr de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne



Dans le contexte d’une société inquiète et désorientée, illustré, entre autres, par l’étrange campagne électorale à laquelle nous assistons, la fête de Pâques peut paraître un non-évènement pour la plupart de nos contemporains, ou, pour les chrétiens, un alibi justifiant la fuite dans la spiritualité et le désengagement.

Or la résurrection du Christ est l’aboutissement victorieux du don qu’Il nous a fait de sa vie, la finalité heureuse de l’engagement de Dieu au service de la liberté humaine, dégagée de l’esclavage des passions et du mal. La résurrection du Christ ouvre des perspectives de renouveau, elle donne une espérance que rien ne pourra vaincre. Alors que, dans le brouillard que notre société traverse, chacun pourrait être tenté de sauver sa peau et de défendre ses seuls intérêts particuliers, les chrétiens sont invités à s’associer à tous ceux qui ne baissent pas les bras, et à s’engager courageusement, avec une ardeur renouvelée, au service de tout être humain et du bien commun de la société.

La résurrection du Christ éclaire la dimension transcendante et relationnelle de la personne humaine, son appel à un dépassement de soi, sa vocation à faire de sa vie un don aux autres. « L’homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même », disait le Concile Vatican II ; c’est dans la logique du don de soi qu’il atteint son accomplissement. La conception individualiste de l’être humain et la pensée utilitariste conduisent la société dans une impasse, comme nous le constatons.

Nous les chrétiens, à la lumière de la résurrection du Christ, nous disons « non » à la fatalité, non au repli sur soi, non à la loi du plus fort, non à l’oubli ou au rejet des plus faibles ; nous disons oui au dialogue, oui aux initiatives de réflexion, de conception de projets au service du bien commun ; oui à toutes formes de collaboration qui permettent à nos concitoyens de construire ensemble l’avenir de notre pays, dans l’Europe et dans le monde.



+ Guy de Kerimel

Evêque de Grenoble-Vienne