Le métier de directeur d'école aujourd'hui dans l'enseignement catholique

Comment les directrices et les directeurs d’écoles perçoivent leur métier ? Quels sont leurs besoins et leurs attentes ? Quelles sont leurs relations avec les équipes, la hiérarchie, la commune ? Le ministère a consulté, en novembre 2019, les directrices et directeurs d’école publique et privée afin de recueillir leur opinion et établir un état des lieux des conditions d’exercice de leur métier, de leurs difficultés et de leurs attentes. Florence Lechat directrice de l'école Notre-Dame de l'Assomption nous livre son témoignage.