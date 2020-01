Le Min d'Angers s'engage pour l'approvisionnement local des cantines en Anjou

Atteindre 50 % de produits locaux dans les cantines de Maine-et-Loire : c'est l'objectif d'une charte signée en 2019 entre l'Etat, le Département, la Chambre d'agriculture et la Région. Le Marché d'intérêt national (Min) d'Angers-Vivy vient de signer un engagement pour contribuer à cet objectif. Une évidence pour le Min, qui sert d'interface entre les producteurs et les acheteurs locaux. "Plus de 70 % des produits viennent de Maine-et-Loire sur le site d'Angers, c'est même 100 % à Vivy", souligne Jean-Pierre Bernheim, le président de la Sominval, qui gère le Min d'Angers-Vivy.