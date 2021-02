Le ministre Marc Fesneau était à St-Amand pour inauguer La Passerelle

Le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti était à la centrale de Saint-Maur ce lundi pour lancer le plan de relance pour la justice. Marc Fesneau était lui à Saint-Amand vendredi dernier. Le ministre chargé des relations avec le Parlement a participé à l'inauguration de La Passerelle. Un tiers-lieu qui doit aider économiquement le territoire.



Le port du masque en primaire pour les enfants crée des inquiétudes. Dans l'Indre des parents se sont réunis en collectif, nous avons reçu leur porte-parole.



A cause des mesures sanitaires, les événements culturels sont rares en ce moment. Connaissez-vous “les jeudis du patrimoine” ? Un cycle de conférences autour des parcs et jardins du Centre Val de Loire a lieu actuellement sur le web. Nous ferons le point avec la direction des affaires culturelles en région.



Et on parlera football. Victoire pour le Bourges 18 ! Le club s'est imposé 3 buts à 2 contre le Bourges Foot dans le derby samedi en Coupe de France. Direction désormais le 7ème tour de la compétition pour le club. Reportage à suivre à la fin de ce journal.