Le mois de novembre est le mois de l’économie social et solidaire. L’ESS. Sous cette appellation se regroupent associations, mutuelles, coopératives, fondations, ainsi que les entreprises solidaires d'utilité sociale employant 16 500 personnes dans la région. Nous verrons quel est le véritable poids de ce secteur économique dans notre région avec l’observatoire régionale de l’ESS qui a réalisé une étude sur le sujet.



Rencontre ensuite avec un couple de mayennais qui a participé à l’émission de téléréalité de TF1 « Bienvenue chez nous ». Ils sont propriétaires d’un manoir médiéval en plein cœur de Laval et en tant que chrétien, ils ont très longtemps hésité à participer à cette émission de télé-réalité. Nous verrons pourquoi.



L'initiative de la semaine nous emmènera en Sarthe et plus précisément sur le circuit des 24h du Mans où cette semaine une dizaine d'enfants handicapés a vécu une journée magique. Ils ont réalisé des tours du circuit Bugatti, en voiture et avec des pilotes d'exceptions : Sébastien Loeb, Renaud Lavillenie ou encore Ari Vatanen.



Dans la rubrique l’actualité des diocèses, nous irons en Vendée pour y fêter les 20 ans de la présence de la communauté des Béatitudes aux Sables d’Olonne et qui inaugurait un tous nouveaux lieux d’accueil.



Et enfin, nous fêterons un deuxième anniversaire : les 70 ans de la communauté Emmaüs, fondée en 1949 par l’abbé Pierre. Nous sommes allés à la rencontre des compagnons d’une des communautés de Maine et Loire près d’Angers.