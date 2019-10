Le mois de l’Économie Sociale et Solidaire - Karl Courgnaud, Lou Péricat

Invités : Karl Courgnaud, Animateur territorial en Limousin à la Chambre Régionale d’Économie Sociale et Solidaire de Nouvelle-Aquitaine (CRESS), et Lou Péricat, organisatrice du Forum national de l'ESS

Novembre est le mois de l’ESS avec de nombreuses initiatives en régions et un forum national, à Niort, du 6 au 8 novembre.

Présentation de ce type d’économie aux multiples visages, plaçant l’humain et un projet commun avant les bénéfices

Journal régional (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : Le départ de Jean-Claude Juncker de la Commission Européenne (Par Gwenaël Lamarque)

Cinéma : “Un monde plus grand”, de Fabienne Berthaud (Par Catherine de Revel)

Jardinage : Le Caryopteris ou Barbe Bleue (Par Dorothée Falières)

Livre jeunesse : “Snake boy”, de Carl Haasen, aux éditions Thierry Magnier (Par Marie-Dominique Verniolle)



Chanson :

Quand la nuit tombe / Les Innocents

En concert samedi 22 novembre à 21h, à la salle du Rocksane de Bergerac (24)