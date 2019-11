Le mois sans tabac, c'est parti !

Depuis le 1er novembre, les fumeurs français sont invités à se faire aider et à s'encourager mutuellement pour arrêter la cigarette : c'est le mois sans tabac.

Le "Mois sans tabac", propose depuis 2016 d'arrêter toute consommation de cigarette pendant un mois en novembre. En France on compte 11,5 millions de fumeurs. Première cause de mortalité évitable, de mortalité par cancer et de mortalité avant 65 ans, le tabagisme est responsable de près d’un décès sur huit. D'où l'importance de ce mois de sensibilation à l'arret de la cigarette, comme en témoigne, le Professeur Philippe Castéra, coordinateur de la campagne « mois sans tabac », en Nouvelle Aquitaine.

